Фетисов о «Харт Трофи»: «Хеллибак выиграл по делу, у него весь сезон были идеальные показатели. Кучеров крутой, но не думаю, что тут надо искать какую-то предвзятость»

Вячеслав Фетисов высказался о том, что Коннор Хеллибак выиграл «Харт Трофи».

Вратарь «Виннипега » стал обладателем приза самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ . Лучший бомбардир сезона-2024/25 Никита Кучеров занял 3-е место в голосовании за обладателя «Харт Трофи».

«Думаю, этот вратарь выиграл по делу. У него весь сезон были идеальные показатели.

Кучеров крутой, но не думаю, что тут надо искать какую-то предвзятость», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.