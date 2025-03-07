Мильштейн уверен, что Демидову не грозит звездная болезнь: «Ваня предпочитает спокойную, тихую жизнь, а не все остальное. Его цель – стать лучше, чем он был вчера»
Агент Ивана Демидова уверен, что форварду «Монреаля» не грозит звездная болезнь.
«Ваня – настоящий профессионал, он знает, что требуется для прогресса. Он будет только лучше и будет нас всех радовать.
Еще когда ему было 12 лет, было понятно, что у него есть потенциал стать суперзвездой. Поэтому Ваня не обращает внимание ни на что, он обращает внимание только на свою работу.
Его цель – стать лучше, чем он был вчера, поэтому он предпочитает спокойную, тихую жизнь, а не все остальное. Я за него не переживаю вообще ни на одну секунду», – сказал Дэн Мильштейн.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Odds.ru
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