CHL отменила молодежную Суперсерию Россия – Канада. Формат импорт-драфта будет объявлен позднее

Канадская хоккейная лига объявила об отмене молодежной Суперсерии с Россией.

«В дополнение к поддержке мер, объявленных ИИХФ и Федерацией хоккея Канады, запрещающих России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях, Канадская хоккейная лига объявляет об отмене Canada Russia Series-2022.

Дата и формат импорт-драфта CHL-2022 еще не определены и будут объявлены позднее.

Канадская хоккейная лига заботится о безопасности и благополучии всех своих игроков и поддерживает их дальнейшее развитие независимо от страны их происхождения», – говорится в заявлении лиги.

Ранее агент Дэн Мильштейн сообщил, что россияне и белорусы не будут выбраны на импорт-драфте CHL.

Напомним, в 2021 году Суперсерия молодежной сборной России (U20) против канадских юниорских команд была отменена второй год подряд из-за коронавируса.

В рамках Суперсерии, проводившейся с 2003 по 2019 годы, сборная России традиционно встречается со сборными Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Западной хоккейной лиги (WHL).