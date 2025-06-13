Экблад о 4:5 с «Эдмонтоном» после 3:0 в 4-м матче финала: «Извлечем урок и забудем об этом. Очень неприятно, но это плей-офф. Здесь не бывает легко»

Аарон Экблад высказался о поражении «Флориды» от «Эдмонтона» в 4-й игре финала.

«Пантерс» повели со счетом 3:0 после первого периода, но в итоге уступили в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (4:5 ОТ, 2-2).

«Извлечем урок и забудем об этом. Конечно же, это очень неприятно. Никто и никогда не хочет упустить преимущество в 3 гола, но это плей-офф. Здесь не бывает легко.

Есть причина, по которой обе команды дошли до этой стадии, не так ли? Это финал Кубка Стэнли. Мы боремся за трофей, который сложнее всего выиграть в хоккее.

Обе команды сильные и стойкие, в них есть потрясающие игроки, которые могут делать что-то удивительное. Чтобы победить, нужно приложить все усилия», – сказал защитник «Флориды».

Сумасшествие в финале Кубка Стэнли: «Эдмонтон» отыгрался с 0:3 и победил в овертайме 4-го матча!