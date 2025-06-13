Перри выступил с речью в раздевалке «Эдмонтона» после 0:3 в 1-м периоде 4-го матча финала с «Флоридой». Он призвал партнеров «проснуться»

Кори Перри выступил с речью в раздевалке «Эдмонтона» при 0:3 в 4-й игре финала.

«Ойлерс» обыграли «Флориду» (5:4 ОТ) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (2-2).

После первого периода канадский клуб уступал со счетом 0:3. В перерыве 40-летний форвард «нефтяников» Кори Перри взял слово в раздевалке.

«Он сказал: «Проснитесь и посмотрите, где мы и в каком мы положении», – сказал форвард «Эдмонтона » Райан Нюджент-Хопкинс .

Напомним, что для Перри текущий финал Кубка Стэнли является 6-м в карьере. Он выиграл трофей с «Анахаймом» в 2007 году, а потом 4 раза проиграл (с «Далласом»-2020, «Монреалем»-2021, «Тампой»-2022 и «Эдмонтоном»-2024).

Сумасшествие в финале Кубка Стэнли: «Эдмонтон» отыгрался с 0:3 и победил в овертайме 4-го матча!