«Эдмонтон» заменил вратаря Скиннера в 4-м матче финала с «Флоридой» при счете 0:3. Пикар записал в актив победу, отразив 22 из 23 бросков

«Эдмонтон» заменил вратаря Стюарта Скиннера в 4-м матче финала при счете 0:3.

Голкипер «Ойлерс» вышел в старте на четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:4 ОТ, 2-2).

Канадский клуб проиграл первый период со счетом 0:3, 26-летний канадец отразил 14 из 17 бросков.

Со старта второго периода место в воротах занял 33-летний Кэлвин Пикар . Он отразил 22 из 23 бросков и записал в актив победу.

В 9 матчах в текущем плей-офф у него нет поражений (7 побед и 2 неполные игры без исхода) при 89,6% отраженных бросков.

Скиннер был заменен во второй игре подряд. У него 89,1% сэйвов в 14 играх в текущем плей-офф.