Тренер «Эдмонтона» о выборе вратаря после 1:6 от «Флориды»: «Решения пока нет. Не думаю, что у Скиннера было много шансов отбить все шайбы. Это командная ответственность»

Крис Кноблаух оценил игру Стюарта Скиннера в 3-м матче серии против «Флориды».

«Эдмонтон » потерпел поражение от «Пантерс» (1:6, 1-2) в 3-м матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Мы еще не приняли решение по вратарю. И, если честно, не думаю, что у Стью было много шансов отбить те шайбы.

Нам всем – вратарю, защите, нападающим – нужно сыграть гораздо лучше. Это командная ответственность», – сказал главный тренер «Ойлерс» Крис Кноблаух.