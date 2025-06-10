Тренер «Эдмонтона» о выборе вратаря после 1:6 от «Флориды»: «Решения пока нет. Не думаю, что у Скиннера было много шансов отбить все шайбы. Это командная ответственность»
Крис Кноблаух оценил игру Стюарта Скиннера в 3-м матче серии против «Флориды».
«Эдмонтон» потерпел поражение от «Пантерс» (1:6, 1-2) в 3-м матче финальной серии Кубка Стэнли.
«Мы еще не приняли решение по вратарю. И, если честно, не думаю, что у Стью было много шансов отбить те шайбы.
Нам всем – вратарю, защите, нападающим – нужно сыграть гораздо лучше. Это командная ответственность», – сказал главный тренер «Ойлерс» Крис Кноблаух.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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