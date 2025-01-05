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  • Гру о 2:0 с «Автомобилистом»: «Понравилась игра «Трактора» в концовке. После паузы мы несколько потеряли идентичность, которая и приносила нам успех. Сегодня играли лучше»
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Гру о 2:0 с «Автомобилистом»: «Понравилась игра «Трактора» в концовке. После паузы мы несколько потеряли идентичность, которая и приносила нам успех. Сегодня играли лучше»

Бенуа Гру высказался о победе «Трактора» над «Автомобилистом» (2:0).

– Это был боевитый матч, игроки команд боролись за каждый сантиметр площадки. Также вратари сыграли очень хорошо, обе команды хорошо проявили себя в защите.

Мне понравилось, как «Трактор» сыграл в концовке. Мы очень рады победе и именно такой характер плюс эта идентичность поможет нам наращивать победный потенциал и дальше.

Вы понимаете, что происходит с атакой, когда в первой половине чемпионата все давалось легко, а сейчас даже моменты даются тяжело?

– Очень важна «химия» в команде, а у нас много новичков. Смотря на звено Василия Глотова, сегодня они уже играли гораздо лучше, работают над своей «химией» на тренировках, обмениваются идеями, остаются дополнительно после тренировок. Бывает, что после обменов игрок сразу вливается и случается магия, иногда это приходит через работу, как в нашем случае.

Действительно, соглашусь, что после декабрьской паузы мы несколько потеряли идентичность, которая и приносила нам успех. Сегодня мы играли лучше, пусть и забили всего две шайбы.

Через упорную работу, через работу над нашим характером, все придет. При этом невозможно постоянно создавать очень много моментов в атаке и очень много забивать. У меня нет тревоги, наши игроки знают рецепт, как можно создавать больше в атаке. Мы постоянно общаемся об этом.

Четвертое звено совершенно новое и кажется, что они быстро нашли взаимопонимание. Вы оставите их в ближайших матчах или у вас другое видение?

– Одна из моих главных целей – узнать как можно лучше наших игроков, найти им подходящее место в нашем хоккейном пазле. Иногда мои мысли не совпадают с тем, что происходит фактически. Я согласен, что четвертое звено очень хорошо провело сегодняшний матч. Жарков, Почивалов и Рыков хорошо провели и предыдущий. До игры с «Ладой» еще два дня, и обычно я не меняю то, что работает хорошо, но кто знает, что произойдет до матча.

Когда мы увидим Логана Дэя?

– Логан уже близок к своему дебюту за «Трактор». Давайте держать в мыслях то, что он не играл в этом сезоне и получил тяжелую травму в прошлом сезоне, после которой у него была операция.

Сейчас Дэй приехал из США, и ему нужно привыкнуть к часовому поясу. Логан с нами уже катался четыре раза, и, повторюсь, он близок к своему дебюту. Нам стоит его ждать если не в следующем матче, то в первой игре выездной серии.

Довольны ли вы подписаниями перед окончанием дедлайна?

– У нас есть план работы, частью которого было стать больше и мастеровитее в дедлайн. Поэтому мы подписали Коростелева, Сафина и Коромыслова – стали габаритнее, но двое из них, к сожалению, получили травмы, и это не так заметно.

Но свою задачу мы выполнили. Глотов и Гуськов – эта часть отвечает за навыки, к ним можно отнести и Коростелева, который умеет завершать атаки. Мы немного прибавили еще и в скорости.

У нас поменялась треть состава, это не та ситуация, когда вы подписываете двух игроков и это не влияет на общую динамику и атмосферу в раздевалке. Также на это все влияет и то, что друзья многих ребят покинули команду. Я связался с каждым, кто ушел, и поблагодарил их за вклад в успехи коллектива.

Тем, кто остался, нужно время, чтобы притереться с новичками, понять свою роль. Самое важное, что не поменялось – цель ребят достичь успеха. Без сомнения мы стали больше. Нашу главную цель в дедлайн мы достигли, – сказал главный тренер «Трактора».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Трактора»
logoТрактор
logoОстап Сафин
logoКХЛ
logoАвтомобилист
logoДенис Почивалов
logoБенуа Гру
logoАрсений Коромыслов
Логан Дэй
logoНикита Коростелев
logoМатвей Гуськов
logoВасилий Глотов
logoАлександр Рыков
logoВладимир Жарков
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