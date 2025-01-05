Гру о 2:0 с «Автомобилистом»: «Понравилась игра «Трактора» в концовке. После паузы мы несколько потеряли идентичность, которая и приносила нам успех. Сегодня играли лучше»

Бенуа Гру высказался о победе «Трактора» над «Автомобилистом» (2:0).

– Это был боевитый матч, игроки команд боролись за каждый сантиметр площадки. Также вратари сыграли очень хорошо, обе команды хорошо проявили себя в защите.

Мне понравилось, как «Трактор» сыграл в концовке. Мы очень рады победе и именно такой характер плюс эта идентичность поможет нам наращивать победный потенциал и дальше.

– Вы понимаете, что происходит с атакой, когда в первой половине чемпионата все давалось легко, а сейчас даже моменты даются тяжело?

– Очень важна «химия» в команде, а у нас много новичков. Смотря на звено Василия Глотова , сегодня они уже играли гораздо лучше, работают над своей «химией» на тренировках, обмениваются идеями, остаются дополнительно после тренировок. Бывает, что после обменов игрок сразу вливается и случается магия, иногда это приходит через работу, как в нашем случае.

Действительно, соглашусь, что после декабрьской паузы мы несколько потеряли идентичность, которая и приносила нам успех. Сегодня мы играли лучше, пусть и забили всего две шайбы.

Через упорную работу, через работу над нашим характером, все придет. При этом невозможно постоянно создавать очень много моментов в атаке и очень много забивать. У меня нет тревоги, наши игроки знают рецепт, как можно создавать больше в атаке. Мы постоянно общаемся об этом.

– Четвертое звено совершенно новое и кажется, что они быстро нашли взаимопонимание. Вы оставите их в ближайших матчах или у вас другое видение?

– Одна из моих главных целей – узнать как можно лучше наших игроков, найти им подходящее место в нашем хоккейном пазле. Иногда мои мысли не совпадают с тем, что происходит фактически. Я согласен, что четвертое звено очень хорошо провело сегодняшний матч. Жарков, Почивалов и Рыков хорошо провели и предыдущий. До игры с «Ладой » еще два дня, и обычно я не меняю то, что работает хорошо, но кто знает, что произойдет до матча.

– Когда мы увидим Логана Дэя?

– Логан уже близок к своему дебюту за «Трактор». Давайте держать в мыслях то, что он не играл в этом сезоне и получил тяжелую травму в прошлом сезоне, после которой у него была операция.

Сейчас Дэй приехал из США, и ему нужно привыкнуть к часовому поясу. Логан с нами уже катался четыре раза, и, повторюсь, он близок к своему дебюту. Нам стоит его ждать если не в следующем матче, то в первой игре выездной серии.

– Довольны ли вы подписаниями перед окончанием дедлайна?

– У нас есть план работы, частью которого было стать больше и мастеровитее в дедлайн. Поэтому мы подписали Коростелева, Сафина и Коромыслова – стали габаритнее, но двое из них, к сожалению, получили травмы, и это не так заметно.

Но свою задачу мы выполнили. Глотов и Гуськов – эта часть отвечает за навыки, к ним можно отнести и Коростелева, который умеет завершать атаки. Мы немного прибавили еще и в скорости.

У нас поменялась треть состава, это не та ситуация, когда вы подписываете двух игроков и это не влияет на общую динамику и атмосферу в раздевалке. Также на это все влияет и то, что друзья многих ребят покинули команду. Я связался с каждым, кто ушел, и поблагодарил их за вклад в успехи коллектива.

Тем, кто остался, нужно время, чтобы притереться с новичками, понять свою роль. Самое важное, что не поменялось – цель ребят достичь успеха. Без сомнения мы стали больше. Нашу главную цель в дедлайн мы достигли, – сказал главный тренер «Трактора ».