Гру про 6:2 с «Нефтехимиком»: «Мне понравилась простота в игре «Трактора» – могли больше забить, довольны победой. У нас семь новых хоккеистов, нужно собирать этот пазл»

Бенуа Гру поделился мнением после победы над «Нефтехимиком».

«Трактор» выиграл 6:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Я считаю, что мы отлично начали этот матч. Мы играли просто, доставляли шайбу к воротам, у нас были игроки у ворот, что позволило нам создать необходимый трафик. И это принесло свои плоды.

Считаю, что могли забить и больше шайб. Мне понравилась простота в нашей игре. Мы довольны победой.

– У «Трактора» много дебютантов. Могло ли это сказаться на характере матча?

– Этот вопрос логичней задать нашим игрокам. У нас семь новых хоккеистов, фактически 1/3 состава. Нам нужно собирать этот пазл, нужно, чтобы они нашли «химию».

Мы увидели, как начал Гуськов сыгрываться с Кравцовым и Светлаковым , как Глотов показал себя в звене с Ткачевым и Шабановым. Не могу не отметить усилия Дер-Аргучинцева и Кадейкина .

Для Семена это была одна из лучших игр за последний месяц. Это победа, которую мы добыли при помощи командных усилий, но и вклад новичков не могу не отметить.

Мы как команда будем приходить к успеху, если каждый игрок будет вкладывать свои усилия в победу.

Мы не сможем достичь результата, если будем рассчитывать только на одно звено, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.