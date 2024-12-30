Гру про 6:2 с «Нефтехимиком»: «Мне понравилась простота в игре «Трактора» – могли больше забить, довольны победой. У нас семь новых хоккеистов, нужно собирать этот пазл»
«Трактор» выиграл 6:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Я считаю, что мы отлично начали этот матч. Мы играли просто, доставляли шайбу к воротам, у нас были игроки у ворот, что позволило нам создать необходимый трафик. И это принесло свои плоды.
Считаю, что могли забить и больше шайб. Мне понравилась простота в нашей игре. Мы довольны победой.
– У «Трактора» много дебютантов. Могло ли это сказаться на характере матча?
– Этот вопрос логичней задать нашим игрокам. У нас семь новых хоккеистов, фактически 1/3 состава. Нам нужно собирать этот пазл, нужно, чтобы они нашли «химию».
Мы увидели, как начал Гуськов сыгрываться с Кравцовым и Светлаковым, как Глотов показал себя в звене с Ткачевым и Шабановым. Не могу не отметить усилия Дер-Аргучинцева и Кадейкина.
Для Семена это была одна из лучших игр за последний месяц. Это победа, которую мы добыли при помощи командных усилий, но и вклад новичков не могу не отметить.
Мы как команда будем приходить к успеху, если каждый игрок будет вкладывать свои усилия в победу.
Мы не сможем достичь результата, если будем рассчитывать только на одно звено, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
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