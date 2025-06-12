Ткачев о финале Кубка Гагарина: «Не скажу, что «Трактор» проиграл «Локомотиву» в одну калитку. В каких-то матчах владели преимуществом, нам не повезло»

Владимир Ткачев считает, что «Трактор» проиграл «Локомотиву» из-за своих ошибок.

Челябинцы уступили в решающей серии Кубка Гагарина со счетом 1-4.

– Спустя время, когда эмоции улеглись, понимаете, почему проиграли «Локомотиву» четыре матча подряд в финале после первой победы в Ярославле?

– Если говорить про хоккей, то, к сожалению, мы очень много отдавали шайбу сопернику при своем раскате.

«Локомотив » очень здорово строится в обороне, у них всегда один оттянутый защитник. И если ты постоянно забрасываешь шайбу, то они частенько либо спокойно выходят из зоны, либо просто ее выводят.

Плюс они всегда очень опасны на контратаках. Выстраивают капкан в средней зоне, через который сложно пройти, и караулят каждую нашу ошибку, чтобы оперативно выйти в быстрое нападение.

Не могу сказать, что мы проиграли «Локомотиву» в одну калитку. В каких-то матчах нам не повезло, в каких-то играх мы вообще владели преимуществом.

Проиграли финал исключительно из-за собственных ошибок при неправильной игре с шайбой в нейтральной зоне, – сказал бывший капитан «Трактора », форвард «Сибири » Владимир Ткачев .

Ткачев о переходе в «Сибирь»: «Привлек потенциал – клуб амбициозно смотрит на следующий сезон. Знаю, какие трансферы планируются и как будет выглядеть состав»