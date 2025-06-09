70 млн рублей в год – зарплата Дронова по новому контракту с «Трактором». Предстоящий сезон защитник проведет по договору с окладом 50 млн рублей

«Трактор» будет платить Григорию Дронову 70 миллионов рублей по новому договору.

Уральский клуб ранее сообщил о переподписании соглашения с хоккеистом еще на два года.

Как сообщает журналист Михаил Зислис, зарплата защитника составит 70 миллионов рублей в год. Этот договор начнет действовать через сезон.

Предстоящий сезон игрок проведет по действующему договору с окладом 50 миллионов рублей в год.

В прошедшем сезоне Григорий Дронов набрал 31 (14+17) балл в 60 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . В плей-офф Кубка Гагарина в его активе 12 (5+12) баллов в 20 играх.