70 млн рублей в год – зарплата Дронова по новому контракту с «Трактором». Предстоящий сезон защитник проведет по договору с окладом 50 млн рублей
«Трактор» будет платить Григорию Дронову 70 миллионов рублей по новому договору.
Уральский клуб ранее сообщил о переподписании соглашения с хоккеистом еще на два года.
Как сообщает журналист Михаил Зислис, зарплата защитника составит 70 миллионов рублей в год. Этот договор начнет действовать через сезон.
Предстоящий сезон игрок проведет по действующему договору с окладом 50 миллионов рублей в год.
В прошедшем сезоне Григорий Дронов набрал 31 (14+17) балл в 60 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф Кубка Гагарина в его активе 12 (5+12) баллов в 20 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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