Ткачев о переходе в «Сибирь»: «Привлек потенциал – клуб амбициозно смотрит на следующий сезон. Знаю, какие трансферы планируются и как будет выглядеть состав»

Владимир Ткачев оценил переход из «Трактора» в «Сибирь».

Ранее 31-летний форвард подписал с новосибирским клубом контракт на 2 года.

– А что стало ключевым фактором при выборе «Сибири»?

– В первую очередь сам хоккей. Финансовый вопрос в данном случае не играл большой роли. Для меня была важна игровая практика и возможность реализовывать себя на льду, получая достаточно игрового времени.

Вадим Сергеевич [Епанчинцев] объяснил, что рассчитывает на меня как на лидера в раздевалке. Наша общая задача в «Сибири» – создать привычку побеждать. Все игроки в клубе должны думать о победе и понимать, как правильно ее достичь.

В «Сибири » меня привлек потенциал роста, я знаю, какие трансферы клуб планирует сделать в ближайшее время, как будет выглядеть состав команды на следующий сезон.

Сейчас такое время, что перед переходом в другой клуб игроки созваниваются между собой и обсуждают рабочие моменты. Важно же понимать, какой будет состав, какие у команды примерно шансы на победу в Кубке Гагарина. И когда ты конкретно знаешь, кто придет из сильных хоккеистов, знаешь их способности, это влияет на твой выбор.

Мне понравилось, что «Сибирь» амбициозно смотрит на следующий сезон и ставит перед собой самые высокие задачи.

– То есть «Сибирь» нас по-хорошему удивит в новом сезоне?

– Мы сделаем для этого все необходимое. Приложим много усилий во имя результата и болельщиков, – сказал нападающий «Сибири» Владимир Ткачев .

Кожевников о Ткачеве из «Сибири»: «В отличие от омского тезки, один из самых загадочных форвардов КХЛ. Не пойму, то ли звезда, то ли парень из массовки»