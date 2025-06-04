«Трактору» интересен Дадонов – в качестве замены Шабанову. Форвард «Далласа» станет свободным агентом 1 июля (Артур Хайруллин)
«Трактор» заинтересован в переходе Евгения Дадонова из «Далласа».
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, челябинский клуб может подписать нападающего «Старс» в качестве возможной замены Максиму Шабанову, который уедет в НХЛ.
Ранее сообщалось об интересе «Вегаса» и «Питтсбурга» к 24-летнему форварду.
Контракт Дадонова с «Далласом» действует до 1 июля. В минувшем сезоне россиянин набрал 40 (20+20) очков в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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