Терещенко о Ротенберге: «В сборной и СКА выстроил шикарную инфраструктуру, он молодец как управленец. «Газпром» выделяет большие деньги, ими нужно уметь распоряжаться»
Алексей Терещенко положительно оценил менеджерскую работу Романа Ротенберга.
43-летний специалист руководил СКА с января 2022 года. При нем клуб ни разу не смог дойти до финала Кубка Гагарина. Новый совет директоров отправил Ротенберга в отставку.
«Как управленец Роман Ротенберг – молодец, снимаю шляпу. Я видел, в каких крутых условиях ребята в СКА проводят сборы.
Понятно, что «Газпром» выделяет большие деньги, но ими еще нужно уметь распоряжаться.
Ротенберг выстроил шикарную инфраструктуру в сборной и СКА, за это его стоит похвалить. Хоккеисты ни в чем не нуждаются, у них есть все для хорошего развития.
В качестве менеджера он сделал большой вклад», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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