Терещенко о Ротенберге: «В сборной и СКА выстроил шикарную инфраструктуру, он молодец как управленец. «Газпром» выделяет большие деньги, ими нужно уметь распоряжаться»

Алексей Терещенко положительно оценил менеджерскую работу Романа Ротенберга.

43-летний специалист руководил СКА с января 2022 года. При нем клуб ни разу не смог дойти до финала Кубка Гагарина. Новый совет директоров отправил Ротенберга в отставку.

«Как управленец Роман Ротенберг – молодец, снимаю шляпу. Я видел, в каких крутых условиях ребята в СКА проводят сборы.

Понятно, что «Газпром» выделяет большие деньги, но ими еще нужно уметь распоряжаться.

Ротенберг выстроил шикарную инфраструктуру в сборной и СКА, за это его стоит похвалить. Хоккеисты ни в чем не нуждаются, у них есть все для хорошего развития.

В качестве менеджера он сделал большой вклад», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .