Тренер СКА Бохнер перейдет в «Каролину». Он работает специалистом по развитию игроков («Матч ТВ»)
Тренер СКА Дэниэл Бохнер перейдет в «Каролину».
Об этом сообщает «Матч ТВ».
Ранее тренер по развитию игроков совмещал посты в двух клубах. Он работал в СКА с 2018 по 2025 годы, а с 2023-го числился в штабе «Каролины».
Теперь 40‑летний специалист продолжит карьеру в «Харрикейнс», за которых выступает экс-защитник армейцев Александр Никишин.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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