Тренер СКА Бохнер перейдет в «Каролину». Он работает специалистом по развитию игроков («Матч ТВ»)

Тренер СКА Дэниэл Бохнер перейдет в «Каролину».

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Ранее тренер по развитию игроков совмещал посты в двух клубах. Он работал в СКА с 2018 по 2025 годы, а с 2023-го числился в штабе «Каролины ».

Теперь 40‑летний специалист продолжит карьеру в «Харрикейнс», за которых выступает экс-защитник армейцев Александр Никишин .

«Спартак» просит у СКА Григоренко, Плотникова и еще одного игрока за Голдобина. Красно-белые также хотят права на нескольких молодых хоккеистов («Mash на спорте»)