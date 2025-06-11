СКА подпишет контракт с Локтионовым на 2 года («СЭ»)
СКА подпишет контракт с Андреем Локтионовым на два года.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Ранее агент нападающего сообщил, что форвард покинул «Спартак», где играл последние 4 года.
В минувшем сезоне 35-летний форвард набрал 33 (17+16) очка и «минус 13» в 64 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 2 заброшенных шайбы и 8 передач в 12 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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