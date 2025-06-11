СКА подпишет контракт с Локтионовым на 2 года («СЭ»)

СКА подпишет контракт с Андреем Локтионовым на два года.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс ». Ранее агент нападающего сообщил , что форвард покинул «Спартак », где играл последние 4 года.

В минувшем сезоне 35-летний форвард набрал 33 (17+16) очка и «минус 13» в 64 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 2 заброшенных шайбы и 8 передач в 12 играх.