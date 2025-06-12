Макару вручили «Норрис Трофи» после игры в гольф: «Сначала подумал, что один из ребят, с которыми я играл, выиграл какой-то трофей»
Кэйл Макар получил приз лучшему защитнику, вернувшись после игры в гольф.
Защитник «Колорадо» выиграл «Норрис Трофи» во второй раз в карьере.
Канадский хоккеист играл вместе с друзьями в гольф у себя дома в Калгари.
Вернувшись домой, его с аплодисментами встретили супруга, родные и близкие, а представитель лиги вручила «Норрис Трофи».
«Честно говоря, я сначала подумал, что один из ребят, с которыми я играл, выиграл какой-то трофей в гольфе. Это было неожиданно. Я точно не ожидал.
Каждый раз, когда награждают за что-то подобное, это очень круто. Очень особенное чувство – выиграть во второй раз. Банально, но это действительно командная награда», – сказал Кэйл Макар.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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