Пашков о Никитине в ЦСКА: «Мотивы ясны – они материальные. В нашем хоккее развились своеобразные экономические отношения. Он действует в соответствии с ними»

Александр Пашков высказался о возможном возвращении Игоря Никитина в ЦСКА.

Сегодня «Локомотив » объявил об уходе 52-летнего специалиста с поста главного тренера. Он расторг контракт по своей инициативе.

В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина. Ожидается, что тренер вернется в ЦСКА.

«Конкретнее рассуждать об этом можно будет, когда Никитина официально назначат. Пока идут лишь бесконечные разговоры на тему его возможного возвращения в ЦСКА.

Мотивы тут ясны – они материальные, прежде всего. Не надо закрывать глаза на это, искать какие-то причины. В нашем хоккее уже в достаточной степени развились своеобразные экономические отношения. И Никитин действует в соответствии с ними», – сказал олимпийский чемпион и бывший тренер ЦСКА Александр Пашков.

Зарплата Никитина в ЦСКА вырастет почти в 2 раза – до 160 млн рублей. Он будет сам принимать решения по трансферам и формировать штаб («Бизнес Online»)