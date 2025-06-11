Сергей Карякин высказался о внесении Овечкина в список «Миротворца».

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона » Александр Овечкин попал в список сайта «Миротворец».

«Я не считаю, что это значимая новость, потому что сам в этой базе нахожусь много лет, понятное дело, что Овечкин с пророссийской позицией должен был рано или поздно туда попасть.

Хотя он как основатель Putin Team, казалось, должен был быть там раньше. Но, мне кажется, что попадание в этот список – это знак качества. Значит, что ты все правильно делаешь. Значит, Саша молодец», – заявил член Совета Федерации Сергей Карякин.

Овечкин внесен в список «Миротворца» за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России»