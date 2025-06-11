Сергачев о сезоне: «Итоги для «Юты» неудовлетворительные. Для меня, наверное, тоже, мог лучше сыграть. Задача была попасть в плей-офф, мы ее не выполнили»
Михаил Сергачев назвал неудовлетворительным выступление «Юты» в сезоне-2024/25.
Команда заняла 11-е место в таблице Запада. Сергачев набрал 53 (15+38) очка в 77 играх.
«Итоги для команды неудовлетворительные. Для меня, наверное, тоже. Обычный сезон, мог лучше сыграть.
Задача была попасть в плей-офф, мы ее не выполнили, так что о чем говорить», – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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