Сергачев о сезоне: «Итоги для «Юты» неудовлетворительные. Для меня, наверное, тоже, мог лучше сыграть. Задача была попасть в плей-офф, мы ее не выполнили»

Михаил Сергачев назвал неудовлетворительным выступление «Юты» в сезоне-2024/25.

Команда заняла 11-е место в таблице Запада. Сергачев набрал 53 (15+38) очка в 77 играх.

«Итоги для команды неудовлетворительные. Для меня, наверное, тоже. Обычный сезон, мог лучше сыграть.

Задача была попасть в плей-офф, мы ее не выполнили, так что о чем говорить», – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев .