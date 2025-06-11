«Ак Барс» обменял Кошелева в «Адмирал» на денежную компенсацию

Семен Кошелев покинул «Ак Барс».

Нападающий перешел в «Адмирал » в обмен на денежную компенсацию.

Ранее сообщалось , что сумма трансфера составит 1000 рублей.

В сезоне-2024/25 на счету Семена Кошелева 67 игр в регулярном чемпионате и 21 (13+8) очко. В плей-офф он сыграл 9 матчей и сделал 2 передачи.