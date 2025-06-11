«Ак Барс» обменял Кошелева в «Адмирал» на денежную компенсацию
Семен Кошелев покинул «Ак Барс».
Нападающий перешел в «Адмирал» в обмен на денежную компенсацию.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 1000 рублей.
В сезоне-2024/25 на счету Семена Кошелева 67 игр в регулярном чемпионате и 21 (13+8) очко. В плей-офф он сыграл 9 матчей и сделал 2 передачи.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
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