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Шарыченков завершает карьеру в 33 года: «Были не только победы, но и травмы. Пора. Поставил точку чемпионством в родном Нижнем Новгороде – логично и красиво»

Вратарь Александр Шарыченков завершает карьеру в 33 года.

– В моей карьере наступил, наверное, самый эмоциональный этап. Несколько недель назад с «Торпедо-Горький» завоевал Кубок чемпионов России – и считаю, что победой в родном городе поставил точку в своей вратарской карьере. Завершаю там, где родился и где начал делать свои первые шаги в нашей игре – в Нижнем Новгороде. Логично – и красиво.

– 33 года по современным вратарским меркам – возраст не критический. Да и статистика в КХЛ у вас великолепная – коэффициент 2,33, процент 91,4, о которой многие современные вратари могут лишь мечтать…

– Мне повезло, у меня сложилась интересная карьера. Но были не только победы, но и травмы. Пора.

– Оглядываясь назад, какую победу считаете главной?

– Все три Кубка Гагарина (с «Динамо»-2013, «Ак Барсом»-2018 и ЦСКА-2023 – Спортс) мне одинаково дороги, все – главные. Но, безусловно, самый памятный – всегда первый. 12 лет назад в «Динамо» сложилась супердружная и мотивированная команда во главе с Андреем Сафроновым и Олегом Знарком. Мы, молодые, как только в нее влились – сразу почувствовали это победное течение.

Помню, как встретил тренер вратарей «Динамо» Рашит Давыдов, как он обновил меня как вратаря – и технически, и психологически. А как меня, мальчишку из Нижнего Новгорода, поддержал сам Александр Еременко, лучший вратарь КХЛ. Работая в дуэте с таким учителем, нельзя было не расти.

– Что дальше?

– Оглядываясь назад, понимаю, что посчастливилось многое увидеть в хоккее, во вратарской профессии. Не хочется покидать хоккей, уверен, что могу передать свой опыт коллегам – и совсем молодым, и более возрастным. 

Есть большое желание принести пользу хоккею в роли тренера вратарей. Посмотрим, как все сложится, но я готов и мотивирован, – сказал Шарыченков.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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