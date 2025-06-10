«Ак Барс» обменяет Кошелева в «Адмирал» на 1000 рублей (Metaratings)
Семен Кошелев будет обменян из «Ак Барса» в «Адмирал» в ближайшее время.
Об этом сообщает хоккейное агентство Winners.
По информации Metaratings, форварда обменяют в «Адмирал» на денежную компенсацию. Сумма трансфера составит 1000 рублей.
В сезоне-2024/25 на счету Семена Кошелева 67 игр в регулярном чемпионате и 21 (13+8) очко. В плей-офф он сыграл 9 матчей и сделал 2 передачи.
Срок действующего соглашения 29-летнего форварда с «Ак Барсом» рассчитан до 31 мая 2026 года.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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