Фонд «Урал» и его «дочка» подали иски к «Салавату» о взыскании 270 млн рублей (РБК)
Фонд «Урал» и его «дочка» требуют от «Салавата Юлаева» 270 млн рублей.
Благотворительный фонд «Урал» подал иск к клубу о взыскании 106,4 млн рублей. Арбитражный суд Башкирии пока не принял заявление к производству, сообщает РБК.
Иск к клубу о взыскании 163,7 млн рублей также подала «дочка» фонда ООО «Иремель-Инвест». Арбитраж назначил предварительное заседание по этому делу на 23 июля. Отмечается, что оба заявления поступили в суд 22 мая.
Обстоятельства дел в материалах не указаны. В «Урале» отказались комментировать свои претензии к «Салавату».
Напомним, в феврале 2015 года «Урал» приостановил финансирование «Салавата» после того, как Арбитражный суд Москвы постановил взыскать в пользу АФК «Система» 70,7 млрд рублей с «дочки» фонда, компании «Урал-Инвест».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: РБК
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