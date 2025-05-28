Фонд «Урал» и его «дочка» подали иски к «Салавату» о взыскании 270 млн рублей (РБК)

Фонд «Урал» и его «дочка» требуют от «Салавата Юлаева» 270 млн рублей.

Благотворительный фонд «Урал» подал иск к клубу о взыскании 106,4 млн рублей. Арбитражный суд Башкирии пока не принял заявление к производству, сообщает РБК.

Иск к клубу о взыскании 163,7 млн рублей также подала «дочка» фонда ООО «Иремель-Инвест». Арбитраж назначил предварительное заседание по этому делу на 23 июля. Отмечается, что оба заявления поступили в суд 22 мая.

Обстоятельства дел в материалах не указаны. В «Урале» отказались комментировать свои претензии к «Салавату ».

Напомним, в феврале 2015 года «Урал» приостановил финансирование «Салавата» после того, как Арбитражный суд Москвы постановил взыскать в пользу АФК «Система» 70,7 млрд рублей с «дочки» фонда, компании «Урал-Инвест».