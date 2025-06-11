«Рейнджерс» могут обменять Крайдера в «Анахайм». Стороны обсуждают условия сделки (Фрэнк Серавалли)

«Рейнджерс» могут обменять форварда Криса Крайдера в «Анахайм».

Об этом сообщил инсайдер Dailly Faceoff Фрэнк Серавалли.

«По данным источников, стороны находятся в стадии обсуждения сделки, в результате которой Крайдер отправится в «Дакс».

В данный момент сделки нет, но есть интерес и база для соглашения», – написал Серавалли в соцсети.

У 34-летнего американца остается 2 сезона по действующему контракту со средней зарплатой 6,5 миллиона долларов. «Анахайм», скорее всего, возьмет на себя весь кэпхит игрока.

Частью компенсации, которую получит клуб из Нью-Йорка, может стать форвард Кэри Тэрранс. Игрок был выбран «Дакс» во 2-м раунде драфта НХЛ-2023 под общим 59-м номером. В минувшем сезоне OHL он провел 45 матчей и набрал 39 (20+19) очков.

Крайдер выступал за «Рейнджерс» с начала карьеры и провел в клубе 14 сезонов. С его статистикой можно ознакомиться здесь .

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