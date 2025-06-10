Быков о Захаркине в СКА: «Игорь – очень опытный специалист, настоящий профессор. Мне было очень комфортно с ним работать»

Вячеслав Быков высказался о возвращении Игоря Захаркина в СКА.

Специалист был назначен на пост советника генерального директора петербургского клуба.

Захаркин уже работал в СКА. Он был старшим тренером в сезоне-2014/15, когда команда впервые выиграла Кубок Гагарина.

«Назначение Игоря Захаркина в СКА нельзя назвать потенциальным симбиозом с Игорем Ларионовым . В силу того, что Игорь Владимирович приглашен в качестве советника. Он не помощник и не ассистент главного тренера.

Игорь – это человек со своим видением и понимаем игры в хоккей. У него есть грандиозный победный опыт. Все остальные решения и задачи лежат на плечах тренерского штаба.

После нашего победного сезона уже прошло много лет, но тот задел и та вертикаль – все это нацелено на одну задачу – выиграть Кубок Гагарина. Игорь – очень опытный специалист. Он настоящий профессор. Есть тот, кого в шутку называют «профессором». А на самом деле Захаркин – это человек-профессор. Он подтвердил этот статус. Мне было очень комфортно с ним работать.

Захаркин в работе никому не старается угодить. Он радеет за дело. Благодаря своим знаниям он старается улучшать ситуацию в клубе. Это очень важно для игроков и для команды.

Команда – это семья. Здесь нужно отвечать за все. У нас тогда был симбиоз в плане взаимодействия с хоккеистами. Все вопросы мы обсуждали вместе. Мы с ним одной ментальности. Но сейчас Игорь Владимирович не будет выполнять такие функций. Это важно отметить», – сказал бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков.