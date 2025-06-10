Вердикт по делу о сексуальном насилии Канады-2018 объявят 24 июля

Вердикт по делу о сексуальном насилии Канады-2018 будет объявлен 24 июля.

В Канаде ранее началось судебное разбирательство по делу пятерых хоккеистов молодежной сборной Канады-2018, которых обвиняют в сексуальном насилии над женщиной, которую называют Э. М. в судебных документах из-за запрета на разглашение ее личности.

Майкл Маклауд , Диллон Дюбе , Кэл Фут, Картер Харт и Алекс Форментон не признали себя виновными.

Судья Мария Каррочча сообщила, что объявит вердикты по делу 24 июля.

Судебный процесс находится на завершающей стадии. На этой неделе будут рассмотрены заключительные заявления.

Напомним, что Маклауду были предъявлены обвинения по двум пунктам в сексуальном насилии, остальным хоккеистам – по одному.

Харт снова дал показания по делу о сексуальном насилии Канады-2018. Голкипер заявил, что все было по обоюдному согласию, а девушку никто не удерживал от ухода: «Я знаю, что это правда»

Истица по делу о сексуальном насилии хоккеистов канадской молодежки отрицает, что все было по согласию. Девушка заявила, что сказала так из-за страха: «Я пыталась уйти, плакала»