Харт снова дал показания по делу о сексуальном насилии Канады-2018. Голкипер заявил, что все было по обоюдному согласию, а девушку никто не удерживал от ухода: «Я знаю, что это правда»

Картер Харт снова дал показания в суде по делу о сексуальном насилии Канады-2018.

В Канаде ранее началось судебное разбирательство по делу пятерых хоккеистов молодежной сборной Канады-2018, которых обвиняют в сексуальном насилии над женщиной, которую называют Э. М. в судебных документах из-за запрета на разглашение ее личности.

Майкл Маклауд , Диллон Дюбе , Кэл Фут, Картер Харт и Алекс Форментон не признали себя виновными.

26-летний бывший вратарь «Филадельфии» ранее сообщил , что у него был с Э. М. оральный секс по обоюдному согласию.

Прокурор Меган Каннингем спрашивала Картера Харта о мерах, которые он и другие игроки предприняли, чтобы удержать Э. М. в гостиничном номере, предположив, что хоккеисты хотели «продолжить вечеринку», потому что им было «весело», и они находили ситуацию «захватывающей».

Каннингем неоднократно подчеркивала тот факт, что Харт отправил Данте Фаббро сообщение в 3:27 утра, написав: «Приходи в 209-й».

​​Ранее Харт свидетельствовал, что Э. М. неоднократно просила игроков заняться с ней сексом, раздражалась, когда они этого не делали, и угрожала уйти. Он отмечал, что игроки были «шокированы» тем, насколько «прямой» она была, и описывал события как «странные» и «неловкие».

Каннингем заявила, что если Харт хотел, чтобы девушка ушла, ему нужно было просто отпустить ее, ничего не сказав и не сделав.

«Но я предположу, что вы и некоторые другие парни в номере на самом деле предприняли решительные шаги, чтобы удержать ее там», – сказала прокурор.

«Я так не думаю. Нет», – ответил Харт.

«Вы только что согласились с тем, что пытались заставить Данте Фаббро войти в номер, чтобы заняться с ней сексом, чтобы она осталась», – отметила Каннингем.

Харт повторил, что Э. М. сама просила парней заняться с ней сексом: «Я знал, что Данте был еще одним одиноким парнем в команде. А у всех парней, у которых была связь с ней той ночью, думаю, не было девушек».

Каннингем также спросила, почему Харта волновало, хочет ли незнакомая ему женщина заниматься сексом с другими мужчинами, и почему он предпринял шаги, чтобы пригласить кого-то другого в комнату, чтобы заняться с ней сексом.

«Я не знаю, почему», – отметил Харт.

«Я предположу, что причиной было то, что вы хотели, чтобы вечеринка продолжалась», – сказала Каннингем.

«Возможно», – ответил Харт.

Каннингем также предположила, что мужчины в комнате не чувствовали себя неловко, не чувствовали шока или ужаса, а скорее вели себя так, будто «не могли поверить своей удаче», что «голая женщина совершает половые акты с любым, кто этого хочет».

«Да, если говорить обо мне, то мне было 19 лет. Я думал, что это довольно круто», – сказал Харт.

После того, как игроки узнали, что Hockey Canada расследует инцидент, Харт написал в групповой чат: «Честно говоря, ребята, никто ничего плохого не сделал. Мы получили согласие на все, что она сделала. Она была той, кто умолял вас заняться с ней сексом».

Каннингем спросила, откуда Харт знал, что каждый акт был по обоюдному согласию.

«Когда вы говорите: «Мы получили согласие на все, что она сделала», вы на самом деле не знаете, что это правда, верно?» – спросила она.

«Нет, я знаю, что это правда», – заявил Харт, добавив, что он знал это по тому, как все «развивалось».

«Вы согласитесь со мной, что в то время, когда вы занимались с ней оральным сексом, вы на самом деле не слышали, как она предлагает оральный секс?» – сказала Каннингем.

«В то время она предложила кому-то заняться с ней сексом», – ответил Харт.

«Правильно, и оральный секс – это не заниматься с ней сексом. Правда? Она никогда не предлагала вам оральный секс, вы сами попросили об этом. Верно?» – сказала Каннингем.

«Я попросил об этом в ответ на ее слова. Да», – ответил вратарь.

Напомним, что Маклауду были предъявлены обвинения по двум пунктам в сексуальном насилии, остальным хоккеистам – по одному.