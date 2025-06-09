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Сергачев о Кучерове: «Кажется закрытым и угрюмым для прессы. По жизни он свойский и классный пацан, очень веселый»

Михаил Сергачев назвал Никиту Кучерова «веселым парнем» и «свойским пацаном».

Ранее 31-летний форвард «Тампы» стал обладателем приза самому выдающемуся хоккеисту регулярного сезона по версии профсоюза во второй раз в карьере. Одноклубники разыграли Кучерова, продержав его в сауне и холодной воде, перед вручением награды. 

– Вас развеселило, как в «Тампе» разыграли Кучерова, вручив ему в офисе «Тед Линдсей Эворд» – приз самому ценному игроку НХЛ по версии самих хоккеистов?

– Было весело, конечно. Неожиданный пранк. Обычно ведь индивидуальные призы НХЛ вручают на церемонии в Лас-Вегасе. Но разыграть Никиту можно.

Вообще Куч – классный парень, очень веселый. Может, для прессы он кажется закрытым и угрюмым. Но по жизни он – свойский и классный пацан.

– А ему дадут «Харт Трофи», еще один приз MVP?

– Я надеюсь, что да. Он заслужил, – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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