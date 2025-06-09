Сергачев о «Матче года» между российскими звездами КХЛ и НХЛ: «В прошлом году получилось хорошо, в этом будет еще лучше. Бобровский точный ответ пока не дал»

Михаил Сергачев рассказал о «Матче года» между российскими звездами КХЛ и НХЛ.

Игра пройдет 13 июля 2025 года. Впервые подобный матч состоялся летом прошлого года на «ЦСКА Арене» и закончился со счетом 8:8.

«Ожидания всегда самые высокие, потому что мы знаем, сколько работы вкладываем. Мы продумываем, как это будет выглядеть. В прошлом году это получилось хорошо, в этом будет еще лучше.

Мы связывались с Сергеем Бобровским , но точный ответ он пока не дал. Все будет зависеть от того, как он сыграет в финале НХЛ , какие у него планы на лето», – сказал защитник «Юты», выступивший одним из главных инициаторов мероприятия.