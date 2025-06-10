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Президент «Спартака» Усачев подал заявление на журналиста Шевченко в полицию за клевету

Президент «Спартака» Олег Усачев обвинил Алексея Шевченко в клевете.

«Усачев из Спартака подал на меня заявление в полицию о клевете, правда, что именно было неправдой я пока сказать не могу.

Видимо, народная команда «Спартак» провела седьмой матч в МХЛ в «Мегаспорте», а не перенесла его в Сокольники. А что еще было-то?» – написал журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко в телеграм-канале.  

Ранее журналист неоднократно публиковал посты о руководстве и тренерском штабе «Спартака». Например, 18 мая в его телеграм-канале была опубликована запись: «А что здесь Шевченко делает. Здесь деньги не платят, – руководитель Спартака Олег Усачев вышел с питерской арены с таким важным видом, словно при нем «Трактор» выходил в плей-офф, а Спартак не проиграл травмированной Уфе». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Бизнес Online»
Дворец спорта Мегаспорт
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