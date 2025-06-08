Лукьянцев о любимых фильмах и книгах: «Зеленая миля», «1+1» и «Брат». Люблю читать о психологии: «Игры, в которые играют люди», «Вижу вас насквозь», «Сказать жизни «Да!»

Сергей Лукьянцев рассказал о своих любимых фильмах и книгах.

– Расскажите о своих хобби, как вы любите проводить свободное от хоккея время?

– Люблю читать книги или смотреть фильмы. Еще одно мое хобби – это сон (улыбается).

– Назовите топ-3 любимых книг и фильмов.

– Из фильмов выделю «Зеленую милю», «1+1» и «Брат». Я очень люблю читать о психологии, поэтому мои любимые книги тоже про это: «Игры, в которые играют люди», «Вижу вас насквозь» и «Сказать жизни «Да!»

Сейчас читаю книгу Келли Макгонигал «Сила воли. Как развить и укрепить», – сказал нападающий МХК «Спартак » Сергей Лукьянцев .