Лукьянцев о любимых фильмах и книгах: «Зеленая миля», «1+1» и «Брат». Люблю читать о психологии: «Игры, в которые играют люди», «Вижу вас насквозь», «Сказать жизни «Да!»
Сергей Лукьянцев рассказал о своих любимых фильмах и книгах.
– Расскажите о своих хобби, как вы любите проводить свободное от хоккея время?
– Люблю читать книги или смотреть фильмы. Еще одно мое хобби – это сон (улыбается).
– Назовите топ-3 любимых книг и фильмов.
– Из фильмов выделю «Зеленую милю», «1+1» и «Брат». Я очень люблю читать о психологии, поэтому мои любимые книги тоже про это: «Игры, в которые играют люди», «Вижу вас насквозь» и «Сказать жизни «Да!»
Сейчас читаю книгу Келли Макгонигал «Сила воли. Как развить и укрепить», – сказал нападающий МХК «Спартак» Сергей Лукьянцев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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