Уолмэн про 1:6 от «Флориды» и 85 минут штрафа у «Ойлерс»: «Это Кубок Стэнли, игра для настоящих мужчин, не для слабонервных. Парни выкладываются без остатка»

Джейк Уолмэн высказался о поражении «Эдмонтона» от «Флориды» в плей-офф НХЛ.

«Пантерс» обыграли «Ойлерс» (6:1) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. Команда Пола Мориса повела 2-1 в серии.

Команды в общей сложности получили 140 штрафных минут , из которых в активе «Эдмонтона » 85 минут, а «Флориды» – 55 минут.

В середине третьего периода при счете 5:1 между хоккеистами началась массовая потасовка в формате «5 на 5».

«Это же Кубок Стэнли , вы понимаете? Здесь нет ни дюйма свободного пространства. Это игра для настоящих мужчин, не для слабонервных.

Парни отдают все, что у них есть, выкладываются без остатка», – сказал защитник «Ойлерс» Джейк Уолмэн.