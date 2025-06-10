Уолмэн про 1:6 от «Флориды» и 85 минут штрафа у «Ойлерс»: «Это Кубок Стэнли, игра для настоящих мужчин, не для слабонервных. Парни выкладываются без остатка»
Джейк Уолмэн высказался о поражении «Эдмонтона» от «Флориды» в плей-офф НХЛ.
«Пантерс» обыграли «Ойлерс» (6:1) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. Команда Пола Мориса повела 2-1 в серии.
Команды в общей сложности получили 140 штрафных минут, из которых в активе «Эдмонтона» 85 минут, а «Флориды» – 55 минут.
В середине третьего периода при счете 5:1 между хоккеистами началась массовая потасовка в формате «5 на 5».
«Это же Кубок Стэнли, вы понимаете? Здесь нет ни дюйма свободного пространства. Это игра для настоящих мужчин, не для слабонервных.
Парни отдают все, что у них есть, выкладываются без остатка», – сказал защитник «Ойлерс» Джейк Уолмэн.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости