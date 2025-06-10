Морис иронично предостерег другие клубы от Беннетта на фоне завершения контракта: «У него бубонная чума, лихорадка денге, куча всего. Не уверены, что его можно вылечить»

Пол Морис пошутил по поводу истекающего контракта Сэма Беннетта.

Нападающий «Флориды» забил четыре гола в трех первых матчах финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона ».

Канадец является лучшим снайпером текущего плей-офф, имея в активе 14 голов. В общей сложности у него 20 (14+6) баллов в 20 матчах розыгрыша Кубка Стэнли.

Действующий договор хоккеиста с зарплатой 4,425 миллиона долларов рассчитан до завершения этого сезона.

«У него ужасное отношение к делу. Думаю, что у него бубонная чума. Лихорадка денге. У него куча всего. Мы не уверены, что его можно вылечить», – иронично сказал главный тренер «Пантерс» Пол Морис .

Самый легкий матч «Флориды» в плей-офф? В третьей игре финала у «Пантерс» получалось все