Кноблаух про 1:6 от «Флориды»: «Полный разгром в 3-м периоде, игра «Эдмонтона» вышла из под контроля. Парни не вели бы себя так, если бы не такая разница в счете»

Крис Кноблаух высказался о разгромном поражении «Эдмонтона» от «Флориды».

«Пантерс» обыграли «Ойлерс» (6:1) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. Команда Пола Мориса повела 2-1 в серии.

Команды в общей сложности получили 140 штрафных минут, из которых в активе «Эдмонтона» 85 минут, а «Флориды» – 55 минут.

В середине третьего периода при счете 5:1 между хоккеистами началась массовая потасовка в формате «5 на 5».

«Третий период оказался полным разгромом. Игра вышла из-под контроля. Думаю, мы бы не стали вести себя так, если бы счет оставался с разницей в одну-две шайбы.

Парни просто дали волю эмоциям – типичная мужская реакция. Пытались заложить фундамент на следующий матч», – сказал главный тренер «Ойлерс» Крис Кноблаух.

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Кэйн отмахнулся клюшкой по лицу лежащему на льду Верхэге. Форвард «Эдмонтона» был удален до конца матча с «Флоридой»