Уолмэн о том, что облил водой лавку «Флориды» из-за украденной краги: «Я сделал это не просто так. Не хочу вдаваться в подробности»

Джейк Уолмэн объяснил, почему облил водой лавку «Флориды».

«Эдмонтон» проиграл «Пантерс» (1:6, 1-2) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.

Во втором периоде Энтони-Джон Грир в контакте с защитником Джейком Уолмэном вырвал у того крагу с руки и бросил ее на лавку «Пантерс».

После этого хоккеист «Эдмонтона» в отместку облил водой скамейку «Флориды».

«Да, я сделал это не просто так. Не хочу вдаваться в подробности. Речь о поведении в игре, полагаю. Я должен был убедиться, что везде есть камеры, и они это снимают», – сказал Джейк Уолмэн.

Игрок «Эдмонтона» окатил из бутылки скамейку «Флориды» – месть за украденную крагу