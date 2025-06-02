«Спартак» и Ружичка не могут договориться о новом контракте. Клуб не хочет повышать зарплату лучшему снайперу команды в сезоне («Чемпионат»)

«Спартак» и Адам Ружичка не могут договориться о новом контракте.

Сейчас 26-летний словацкий форвард находится в статусе ограниченно свободного агента.

Как пишет «Чемпионат», клуб не хочет существенно повышать базовый оклад игрока. В прошлом сезоне он получал 45 миллионов рублей.

Нападающий стал лучшим снайпером команды в Фонбет Чемпионате КХЛ (26 шайб в 65 играх при 45 очках) и розыгрыше Кубка Гагарина (7 шайб в 12 играх при 12 очках).

Утверждается, что не исключен вариант, при котором Ружичка может покинуть КХЛ и продолжить карьеру в другой лиге.

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