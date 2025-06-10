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«Горжусь, что я еврей. Родители никогда не давили не меня, позволяли быть собой, искать свой путь». 19-летний защитник сборной США и «Миннесоты» Байум о национальности

Зеев Байум гордится принадлежностью к еврейскому народу.

19-летний защитник является чемпионом мира 2025 года в составе сборной США. На его счету также голевая передача в 4 матчах Кубка Стэнли в составе «Миннесоты». 

«То, как нас воспитывали, чему нас учили, чему продолжают учить… Их трудовая этика, преданность, жертвы, которые они приносили – все это научило нас, что нужно, чтобы достичь целей.

Мне невероятно повезло, что у меня такая семья, что у меня есть братья, с которыми я вырос в такой обстановке. Когда ты маленький, не осознаешь этого. Но с возрастом все больше понимаешь, насколько тебе повезло и как ты это ценишь.

Я думаю, родители росли совсем по-другому – в Израиле. Но у них все получилось, и получилось хорошо. Они позволяли нам быть собой, искать свой путь. Никогда не давили, кроме как в одном – в школу мы ходить обязаны были.

Я горжусь тем, что я еврей. Горжусь своей принадлежностью к еврейскому народу», – сказал Зеев Байум

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Hockey News
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