Митрофанов о странах, препятствующих снятию санкций с российских команд: «Украина наиболее активна. Против – немного»
В РФС высказались на тему санкций против российских команд.
ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.
«Наиболее активно против нашего возвращения выступает Украина. Какой-то особой динамики [в изменении позиции европейских стран] нет. Против – немного», – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.
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