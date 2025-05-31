Митрофанов о странах, препятствующих снятию санкций с российских команд: «Украина наиболее активна. Против – немного»

В РФС высказались на тему санкций против российских команд.

ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

«Наиболее активно против нашего возвращения выступает Украина. Какой-то особой динамики [в изменении позиции европейских стран] нет. Против – немного», – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.