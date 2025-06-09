Василий Каменев о Захаркине в СКА: «Если ты советник гендиректора, что будешь советовать – куда деньги тратить? Понимаю, если бы он был советником Ларионова»

Василий Каменев прокомментировал возвращение Игоря Захаркина в СКА.

Специалист был назначен на пост советника генерального директора петербургского клуба.

– Трудно пока все это объяснить. Странно, откуда Захарин появился, как о нем вспомнили…

– В последние годы он работал в Германии.

– И как – успешно?

– Да не сказать. Клуб вылетел из Высшей лиги в Первую. Захаркин говорил, что это связано экономическими трудностями. Ну он же был в СКА, когда клуб выиграл Кубок Гагарина в 2015 году…

– Это я помню, да. Захаркин работал в СКА, когда еще я в нем играл. Отвечал за научную работу с командой.

– И как – была польза от этой работы?

– Не знаю. Тогда это было в диковинку. Научная группа, куда входил Захаркин, докладывала о результатах своей работы Борису Петровичу Михайлову, главному тренеру. С игроками ученые мало общались.

– Чего ждать от Захаркина на посту советника генерального директора СКА?

– Мне трудно сказать, что это за должность. Если бы Захаркин был советником Игоря Ларионова , нового главного тренера СКА , тогда я понимаю. А если ты советник генерального директора, что ты ему будешь советовать – куда деньги тратить или что?

– По хоккейной части что-то объяснять – может, гендиректор СКА не сильно в этом разбирается.

– Тогда надо доверять такому человеку, чтобы прислушиваться к нему. Посмотрим, как выстроится новая вертикаль власти в СКА. Тогда можно будет понять, кто за что отвечает.

Здесь же самый главный вопрос – конечный результат, как его достичь. Все должны работать на общую цель. Если кто-то будет просто советовать и ни за что не отвечать, – это одна песня.

Если нести ответственность за результаты команды вместе со всеми, – другая, – сказал бывший форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР.