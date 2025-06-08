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Захаркин назначен советником гендиректора СКА. При нем клуб впервые выиграл Кубок Гагарина

Игорь Захаркин назначен советником генерального директора СКА.

Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба. Ранее стало известно, что Никита Стеничкин стал гендиректором СКА. 

Захаркин был старшим тренером в штабе СКА в сезоне-2014/15, когда команда впервые выиграла Кубок Гагарина. 

67-летний специалист также работал в сборной России, Польши, в ЦСКА, «Салавате Юлаеве», «Югре».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал СКА
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