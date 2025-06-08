Захаркин назначен советником гендиректора СКА. При нем клуб впервые выиграл Кубок Гагарина

Игорь Захаркин назначен советником генерального директора СКА.

Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба. Ранее стало известно, что Никита Стеничкин стал гендиректором СКА.

Захаркин был старшим тренером в штабе СКА в сезоне-2014/15, когда команда впервые выиграла Кубок Гагарина.

67-летний специалист также работал в сборной России, Польши, в ЦСКА, «Салавате Юлаеве», «Югре».