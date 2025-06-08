Захаркин назначен советником гендиректора СКА. При нем клуб впервые выиграл Кубок Гагарина
Игорь Захаркин назначен советником генерального директора СКА.
Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба. Ранее стало известно, что Никита Стеничкин стал гендиректором СКА.
Захаркин был старшим тренером в штабе СКА в сезоне-2014/15, когда команда впервые выиграла Кубок Гагарина.
67-летний специалист также работал в сборной России, Польши, в ЦСКА, «Салавате Юлаеве», «Югре».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал СКА
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