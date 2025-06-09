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Крикунов о СКА: «Если у Ларионова не пойдет, то Захаркин не упустит этого. Не знаю, чем он может помочь им»

Владимир Крикунов высказался о назначении Игоря Захаркина в СКА.

Специалист был назначен на пост советника генерального директора петербургского клуба.

– Как считаете, поможет ли Захаркин СКА в качестве советника генерального директора? 

– Там Ларионов – главный тренер, а что Захаркин будет делать? Не знаю, чем он может помочь им. 

– Вы допускаете, что если у Ларионова не пойдет, Захаркин может занять его место?

– Я думаю, что у Ларионова пойдет, все нормально будет. Но если не пойдет, то Захаркин не упустит этого.

– СКА приглашает опытных специалистов. Как думаете, поможет ли такой опыт раскрыться молодым игрокам?

– Конечно. Ларионов тем более доверяет молодым ребятам. Дает играть, дает им игровое время. А дальше все зависит от них.

Играть вместо них никто не будет. Надо и самому что-то показывать, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
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