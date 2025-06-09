Быков о Захаркине в СКА: «Нуждаются в компетенции Игоря, если пригласили. Поддерживаю решение моего друга и рад за него»
Вячеслав Быков оценил возвращение Игоря Захаркина в СКА.
Специалист был назначен на пост советника генерального директора петербургского клуба.
«Мой друг и коллега принял приглашение СКА – это клуб, который ему знаком не понаслышке.
Мы вместе работали в Петербурге. Если клуб пригласил Игоря, значит, нуждаются в его компетенции.
Я поддерживаю решение моего друга и рад за него», – сказал Вячеслав Быков, ассистентом которого Игорь Захаркин являлся в «Салавате Юлаеве», сборной России и СКА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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