Сергачев о фото с Ротенбергом: «Я не тренировал Романа Борисовича – ничему не смогу его научить. Просто постояли и поговорили про хоккей»
Михаил Сергачев прокомментировал совместное фото с Романом Ротенбергом.
– Ротенберг разместил фотографию с вами, написал, что вы его тренировали. Что это было?
– Роман Борисович преувеличил, я его не тренировал. Просто постояли и поговорили про хоккей, про новости. Все обсудили. Я Романа Борисовича точно ничему не смогу научить.
– Как относитесь к переменам в СКА и отставке Романа Борисовича?
– Мне, наверное, здесь нечего сказать, потому что это не мое дело. Это внутреннее дело СКА и Романа Борисовича, поэтому я бы не стал комментировать, – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев.
Дементьев о Ротенберге: «Игроки в частных беседах говорят, что с удовольствием бы играли под руководством Романа Борисовича. Серьезная оценка работы»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости