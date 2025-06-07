Сергачев о фото с Ротенбергом: «Я не тренировал Романа Борисовича – ничему не смогу его научить. Просто постояли и поговорили про хоккей»

Михаил Сергачев прокомментировал совместное фото с Романом Ротенбергом.

– Ротенберг разместил фотографию с вами, написал, что вы его тренировали. Что это было?

– Роман Борисович преувеличил, я его не тренировал. Просто постояли и поговорили про хоккей, про новости. Все обсудили. Я Романа Борисовича точно ничему не смогу научить.

– Как относитесь к переменам в СКА и отставке Романа Борисовича?

– Мне, наверное, здесь нечего сказать, потому что это не мое дело. Это внутреннее дело СКА и Романа Борисовича, поэтому я бы не стал комментировать, – сказал защитник «Юты » Михаил Сергачев .

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