Сергачев об успехе клубов из штата Флорида: «В Далласе невысокие налоги, не очень большие – в Юте или Аризоне. Все зависит от владельца, от генменеджера, чтобы система работала»

Михаил Сергачев не считает, что налоговые ставки влияют на успех в НХЛ.

– В чем секрет штата Флорида, что уже шестой год подряд команда оттуда выходит в финал Кубка Стэнли? Сначала три года подряд это была «Тампа», а теперь – «Флорида».

– На самом деле, мне кажется, это дело случая.

Потому что это комплексная вещь. Должен быть сильный генменеджер, который найдет правильного тренера и подберет топ‑состав. Это должен быть хороший симбиоз.

– А помогает то, что налоги во Флориде ниже? Вот и получается собрать состав сильнее.

– Я бы так не сказал. Вот в Далласе тоже невысокие налоги. Не очень большие налоги в Юте или Аризоне.

Так что Флорида в этом смысле не уникальна. Считаю, все зависит от владельца клуба, от генерального менеджера, чтобы вся система работала как надо.

Так получилось, что сначала «Тампа» стала таким клубом, а потом и «Пантерс», – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев , выигравший два Кубка Стэнли вместе с «Тампой».

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