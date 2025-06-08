«Труа-Ривьер» из Квебека – 2-й канадский клуб, ставший чемпионом ECHL. В финале Востока «Лайонс» завершили династию «Флориды Эверблейдс»

«Труа-Ривьер» из Квебека – 2-й клуб из Канады, ставший чемпионом ECHL.

Клуб из системы «Монреаля » выиграл Кубок Келли – главный трофей ECHL (третьей по рангу профессиональной лиги Северной Америки).

В финале «Лайонс» обыграли «Толедо» (4-1, 3:1 в пятом матче). Решающую игру на арене Colisee Videotron посетили 4777 болельщиков (вместимость арены – 4390 зрительских мест).

В финале Восточной конференции «Труа-Ривьер» победил «Флориду Эверблейдс » (4-2, 6:0 в шестом матче), выигрывавшую трофей в предыдущих трех сезонах.

Самым ценным игроком плей-офф был признан 24-летний вратарь «львов» Люк Каваллин (15 побед в 20 играх, 94,8% сэйвов, коэффициент надежности 1,53).

Лучшим бомбардиром команды в плей-офф стал 24-летний центрфовард Ксавье Кормье с 19 (2+17) очками в 21 игре. Лучшими снайперами – 29-летний форвард Тони Борегар и 23-летний форвард Алекс Бокаж (по 10 шайб).

Отметим, что все игроки команды родились в Канаде (большая часть – в Квебеке) – за исключением Каваллина (уроженца Великобритании с канадским паспортом).

«Труа-Ривьер» был основан в 2021 году. «Львы» стали вторым в истории клубом из Канады, выигравшим главный трофей ECHL . Впервые это удалось «Ньюфаундленду» в 2019 году (клуб был расформирован в сезоне-2023/24).

Фото: соцсети «Труа-Ривьера».