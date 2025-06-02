Журналист Хайруллин: «Жамнова в СКА не будет, никаких оснований для этого нет. Он остается в «Спартаке»

Артур Хайруллин сообщил, что тренер Алексей Жамнов не перейдет в СКА.

30 мая клуб из Петербурга объявил об отставке всего совета директоров и назвал «неудовлетворительной» работу главного тренера Романа Ротенберга .

Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Хайруллин заявил , что тренировать СКА будет «другой человек».

«Алексея Жамнова в СКА не будет, никаких оснований для этого нет.

Он остается в «Спартаке », – написал журналист Артур Хайруллин.