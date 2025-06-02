Журналист Хайруллин: «Жамнова в СКА не будет, никаких оснований для этого нет. Он остается в «Спартаке»
Артур Хайруллин сообщил, что тренер Алексей Жамнов не перейдет в СКА.
30 мая клуб из Петербурга объявил об отставке всего совета директоров и назвал «неудовлетворительной» работу главного тренера Романа Ротенберга.
Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Хайруллин заявил, что тренировать СКА будет «другой человек».
«Алексея Жамнова в СКА не будет, никаких оснований для этого нет.
Он остается в «Спартаке», – написал журналист Артур Хайруллин.
Что теперь будет с Ротенбергом?30004 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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