Рыбин об игре Шабанова против «Локомотива»: «В финале с ним играли плотнее, не дали просто набирать очки. Это называется разбор соперника»
Максим Рыбин оценил результативность Максима Шабанова в финале Кубка Гагарина.
24-летний форвард «Трактора» набрал 2 (1+1) очка в 5 матчах с «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина (1-4 в серии).
«Это называется разбор соперника, где противная команда берет ключевого игрока. В принципе, все закономерно.
Если для обычного болельщика удивительно, что он не набрал очки, то для меня – нет, конечно.
Против него в финале будут плотнее играть и не дадут ему так просто набирать очки», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
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