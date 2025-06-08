Рыбин об игре Шабанова против «Локомотива»: «В финале с ним играли плотнее, не дали просто набирать очки. Это называется разбор соперника»

Максим Рыбин оценил результативность Максима Шабанова в финале Кубка Гагарина.

24-летний форвард «Трактора » набрал 2 (1+1) очка в 5 матчах с «Локомотивом » в финале Кубка Гагарина (1-4 в серии).

«Это называется разбор соперника, где противная команда берет ключевого игрока. В принципе, все закономерно.

Если для обычного болельщика удивительно, что он не набрал очки, то для меня – нет, конечно.

Против него в финале будут плотнее играть и не дадут ему так просто набирать очки», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.