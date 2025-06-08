Панарин о недопуске России: «На Олимпиаде никогда не выступал. Постараюсь держать себя в форме до следующей в 2030 году»

Артемий Панарин заявил, что хотел бы выступить на Олимпиаде в 2030 году.

Ранее стало известно, что ИИХФ сформировала группы на хоккейный турнир ОИ-2026 без сборной России. Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал недопуск команды.

– Вы расстроены, что сборная России вряд ли поедет на Олимпийские игры в Италию?

– Да, конечно. Я раньше никогда на Олимпиаде не выступал. Но попытаюсь держать себя в форме до следующей Олимпиады, которая пройдет в 2030 году, – заявил нападающий «Рейнджерс ».