Панарин о недопуске России: «На Олимпиаде никогда не выступал. Постараюсь держать себя в форме до следующей в 2030 году»
Артемий Панарин заявил, что хотел бы выступить на Олимпиаде в 2030 году.
Ранее стало известно, что ИИХФ сформировала группы на хоккейный турнир ОИ-2026 без сборной России. Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал недопуск команды.
– Вы расстроены, что сборная России вряд ли поедет на Олимпийские игры в Италию?
– Да, конечно. Я раньше никогда на Олимпиаде не выступал. Но попытаюсь держать себя в форме до следующей Олимпиады, которая пройдет в 2030 году, – заявил нападающий «Рейнджерс».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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