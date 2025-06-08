Панарин об отдыхе: «Уехал бы на ранчо недели на три с удовольствием. Алиса не разделяет такой отпуск»

Артемий Панарин заявил, что хотел бы уехать на ранчо на три недели в отпуске.

– Какие у вас планы на лето? Снова собираетесь стать аграрием?

– Да, конечно. Я уже побывал в Коркине. Ну и вообще стараюсь каждые выходные уезжать на ранчо. Так бы уехал туда с удовольствием недели на три, как раньше.

Но у меня теперь двое детей. Поэтому вынужден быть в городе. Алиса не разделяет мой такой трехнедельный отпуск, – сказал нападающий «Рейнджерс ».